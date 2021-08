Milano | Sala | “A Porta Venezia da settembre stop asporto dopo le 24?

(Di lunedì 2 agosto 2021) “In via Lecco, zona, in particolare ci sarà un tema di divieto per l’totalmentela mezzanotte alle 6 da inizio”. Lo ha detto il Sindaco di, Giuseppe, a margine della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni per un divertimento notturno sicuro e responsabile. pc/gtr su Il Corriere della Città.

... l'Ats Città Metropolitana die l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Il Comune stanzierà per attuare il protocollo 200 mila euro ma, ha spiegato il sindaco Giuseppe, "è solo un ...LA GIORNATA No vax, il flop delle piazze: da Roma afiaccolate... De Donno morto, procura ...il giorno prima avevano reso omaggio all'ex pneumologo alla camera ardente allestita nella...Milano, 2 agosto 2021 – Firmato oggi in Prefettura il Protocollo d’intesa per la promozione di azioni a favore dei più giovani negli ambiti della movida. L’obiettivo principale è mettere in campo azio ...Milano - È stato firmato il 2 agosto 2021 presso la Prefettura di Milano il Protocollo d’intesa per la promozione di azioni a favore dei più giovani negli ambiti della movida. L’obiettivo principale è ...