Milan | spunta un nome nuovo per la corsia di destra

(Di lunedì 2 agosto 2021) Continua incessante la ricerca di rinforzi da parte del: i rossoneri dovranno mettere a segno altri 4-5 colpi per Pioli. Uno dei ruoli scoperti è quello del terzino destro, come vice Calabria. Il primo obiettivo rimane Diogo Dalot, ma il Manchester United continua a fare muro. Ed ecco, allora, il, direttamente dalla Spagna: Santiago Arias dell’Atletico Madrid. Il terzino colombiano vorrebbe cambiare aria a causa dello scarso impiego e i colchoneros potrebbero lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

La trattativa andava avanti da più di un mese, quando ilsi era catapultata su Kaio Jorge ... ecco chela Juventus che entra nella trattativa e contatto direttamente l'agente del giocatore,...Le caratteristiche dei due giocatori sono profondamente differenti, ma la conoscenza del campionato italiano da parte di Bakayoko, exe Napoli, gioca a favore del pupillo di Rino Gattuso, che ...Non si sblocca la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Tra i due club c'è una distanza di 10 milioni di euro e non c'è accordo neppure Difficoltà per Locatelli e Pjanic, c'è l'alte ...Blog Calciomercato.com: La telenovela Kaio Jorge è terminata con la Juventus che batte la concorrenza del Milan e se lo porta a casa. La trattativa andava avanti da ...