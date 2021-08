Milan | Pioli | “Gazidis mi ha colpito | la sua forza è la nostra” Video

(Di lunedì 2 agosto 2021) Stefano, tecnico del, ha parlato ieri ai canali ufficiali del club. In particolare soffermandosi sull'A.D. Ivan

Commenta per primo Buona la prima per Olivier Giroud al. Il centravanti francese ha segnato il gol del pareggio nell'amichevole di sabato sera a ... l'allenatore rossonerosta pensando a un ......le voci di mercato che vorrebbero Josip Ilicic al. Effettivamente, Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni concrete sul giocatore sloveno, che potrebbe tornare utile anel ...Nuove indiscrezioni di calciomercato su Caldara e Conti del Milan, ecco la posizione della Sampdoria sui due calciatori ...La prestazione con il Nizza e le risposte in allenamento lanciano segnali più che positivi: Giroud è ciò di cui aveva bisogno il Milan.