Milan, Ilicic vede rossonero: l'ammissione di Gasperini e la cessione di Hauge (Di lunedì 2 agosto 2021) I rossoneri di Paolo Maldini e Ricky Massara sono i protagonisti, almeno in Italia, del calciomercato. In positivo, ma anche in negativo. Accanto ai grandi acquisti di Mike Maignan, Fikayo Tomori, Brahim Diaz ed Olivier Giroud, le cessioni a costo zero di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma fanno da contraltare ad una sessione estiva di trattative dalle due facce. Le contrattazioni in casa Milanista non sono certamente terminate con il colpo che ha portato l'attaccante francese ex Chelsea alla corte di Stefano Pioli: il Milan è forte su Josip Ilicic, ma lo sloveno arriverà soltanto dopo la cessione di Jens Petter ...

