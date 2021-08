Milan | il trequartista può arrivare gli ultimi giorni di mercato

(Di lunedì 2 agosto 2021) Hakim Ziyech rimane in cima alla lista degli obiettivi o forse dei sogni delper la nuova stagione, che comincerà fra circa 20. Ilha mosso le acque sul, andando a puntellare la rosa con diversi rinforzi. LEGGI ANCHE: Calcio, vicino un top player dalla Spagna! Le ultime Ne serve uno in attacco. Nel ruolo diilpuò contare su Brahim Diaz, tornato in rossonero dopo il prestito dell’anno scorso, ma serve trovare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu. Ilvorrebbe avere un ...

DECISIONE SUL FUTURO - Il ritorno di Brahim Diaz e il prossimo arrivo di un nuovosono due segnali di come gli spazi per Daniel alrischiano di essere molto ristretti. Ma papà ...Tanti i nomi accostati alin quest'ultimo periodo. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovoma difficilmente sarà uno tra Vlasic, Isco e James a sbarcare in Italia. Pellegatti ha fatto il punto della ...Tanti i nomi accostati al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo trequartista ma difficilmente sarà uno tra Vlasic, Isco e James ...Accostato spesso alla Juventus in chiave mercato, Isco, trequartista spagnolo classe 1992, non sarebbe più nei piani del Real Madrid, che lo cederebbe ad un prezzo impensabile fino a ...