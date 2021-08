Milan | Giroud si presenta | Qui per lasciare il segno Penso di poter dare ancora molto

Advertising

AntoVitiello : #Giroud: “Un onore essere al #Milan, Sheva mi ha dato consigli. Fantastico giocare accanto a #Ibrahimovic, posso ad… - FBiasin : #Giroud: 'Potevo andare all'#Inter? Sono cristiano e credo nel destino. Dio ha voluto che fossi qui al #Milan e non… - TuttoMercatoWeb : Giroud sul mancato approdo all'Inter: 'Dio ha voluto che giocassi e firmassi per il Milan' - osmanking401 : RT @CorSport: #Milan, #Giroud: 'Lascerò il segno. Ibrahimovic? Ci completiamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Giroud: 'Ibra? Potremmo essere un'ottima coppia' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

... deciso a diventare un grande punto di riferimento per il. Gli obiettivi disono molto chiari: "Voglio vincere col. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, non ho numeri ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie diLeggi i commenti Serie a: tutte le ...L'attaccante francese in conferenza stampa è stato finalmente presentato come un nuovo giocatore rossonero: "Non mi considero un'alternativa a nessuno, è un onore per me poter giocare con Ibra" ...Il nuovo centravanti del Milan, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato del suo ex allenatore ai tempi del Chelsea ...