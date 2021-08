Milan, Giroud: 'Lascerò il segno. Ibrahimovic? Ci completiamo' (Di lunedì 2 agosto 2021) MilanO - Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan , si è presentato nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore rossonero: " Da piccolo tifavo Arsenal e Milan. Dei rossoneri ho sempre ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)O - Olivier, nuovo attaccante del, si è presentato nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore rossonero: " Da piccolo tifavo Arsenal e. Dei rossoneri ho sempre ...

