Microsoft Flight Simulator ha un utilizzo del cloud che fa la differenza! Un video offline vs online (Di lunedì 2 agosto 2021) Microsoft Flight Simulator è da poco atterrato su console Xbox Series X/S e un nuovo video confronto ci permette di scoprire quali sono le differenze tra versioni offline e online del Simulatore. Il canale YouTube Cycu1 sottolinea l'importanza della tecnologia usata da Asobo e Microsoft per realizzare il gioco che, come saprete, ricrea perfettamente la superficie della Terra. Nel filmato comparativo, possiamo vedere come Microsoft Flight Simulator usa le risorse cloud offerte da Azure e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021)è da poco atterrato su console Xbox Series X/S e un nuovoconfronto ci permette di scoprire quali sono le differenze tra versionidele. Il canale YouTube Cycu1 sottolinea l'importanza della tecnologia usata da Asobo eper realizzare il gioco che, come saprete, ricrea perfettamente la superficie della Terra. Nel filmato comparativo, possiamo vedere comeusa le risorseofferte da Azure e ...

