Messico: referendum anticorruzione, vince sì ma manca quorum (Di lunedì 2 agosto 2021) La stragrande maggioranza dei messicani che hanno votato in un referendum proposto dal governo si è espressa ieri a favore dell'apertura di un'indagine su eventuali reati di corruzione commessi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) La stragrande maggioranza dei messicani che hanno votato in unproposto dal governo si è espressa ieri a favore dell'apertura di un'indagine su eventuali reati di corruzione commessi in ...

Advertising

lucacelada : In Messico si vota oggi il referendum per indagare 5 ex presidenti per l'endemica corruzione che affligge storicame… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico referendum Messico: referendum anticorruzione, vince sì ma manca quorum ... Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto) al potere in Messico fra il 1998 e il 2018. Preso atto dell'insoddisfacente risultato, il comitato promotore del referendum ha ...

Il Messico vota per portare alla sbarra 5 ex presidenti "Tra il primo dicembre de 1988 e il 30 di novembre del 2018, il Messico ha vissuto un periodo ... E da allora partiva la proposta di un referendum per portare a processo i 5 presidenti. Per quanto ...

Messico: referendum anticorruzione, vince sì ma manca quorum - Nord America ANSA Nuova Europa Messico: referendum anticorruzione, vince sì ma manca quorum (ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 02 AGO - La stragrande maggioranza dei messicani che hanno votato in un referendum proposto dal governo si è espressa ieri a favore dell'apertura di un'indagine su eventual ...

Il Messico indaga sugli ex presidenti Da oggi, domenica 1° agosto, i messicani hanno l'opportunità di partecipare a un referendum sull'opportunità o meno di aprire indagini sulle decisioni politiche assunte da cinque presidenti della Repu ...

... Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto) al potere infra il 1998 e il 2018. Preso atto dell'insoddisfacente risultato, il comitato promotore delha ..."Tra il primo dicembre de 1988 e il 30 di novembre del 2018, ilha vissuto un periodo ... E da allora partiva la proposta di unper portare a processo i 5 presidenti. Per quanto ...(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 02 AGO - La stragrande maggioranza dei messicani che hanno votato in un referendum proposto dal governo si è espressa ieri a favore dell'apertura di un'indagine su eventual ...Da oggi, domenica 1° agosto, i messicani hanno l'opportunità di partecipare a un referendum sull'opportunità o meno di aprire indagini sulle decisioni politiche assunte da cinque presidenti della Repu ...