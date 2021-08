Mercedes-Benz Italia è Official Title Sponsor della Gaming House di Mkers – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 2 agosto 2021) Mkers ha annunciato la nuova partnership con Mercedes-Benz Italia, che è ora il nuovo Official Title Sponsor della Gaming House.. Mkers ha annunciato la nuova partnership con Mercedes-Benz Italia, che è ora il nuovo Official Title Sponsor della Gaming House. L’operazione simboleggia “un ulteriore step nel processo di internazionalizzazione avviato dalla ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021)ha annunciato la nuova partnership con, che è ora il nuovo..ha annunciato la nuova partnership con, che è ora il nuovo. L’operazione simboleggia “un ulteriore step nel processo di internazionalizzazione avviato dalla ...

Advertising

mkersofficial : Nasce la Mercedes-Benz Gaming House, la casa dei nostri Pro Player. Dove giocano le stelle. Get Ready! ————————————… - Mino7x : RT @mkersofficial: Nasce la Mercedes-Benz Gaming House, la casa dei nostri Pro Player. Dove giocano le stelle. Get Ready! —————————————————… - SashaR6_ : RT @mkersofficial: Nasce la Mercedes-Benz Gaming House, la casa dei nostri Pro Player. Dove giocano le stelle. Get Ready! —————————————————… - Nextplayer_it : Mercedes-Benz Italia è Official Title Sponsor della Gaming House di Mkers - EsportsWebit : Mercedes-Benz, negli #Esports come nuovo partner di Mkers -