Mercato Juventus, Demiral più vicino all’Atalanta: le ultimissime (Di lunedì 2 agosto 2021) Mercato Juventus – Non solo Locatelli. In casa Juve si parla anche di cessioni. A tal proposito, non è un mistero che Merih Demiral, da tempo, non sia più considerato un incedibile dalla dirigenza bianconera. Il difensore turco, complici anche i tanti infortuni, non è mai riuscito a scalare le gerarchie nella retroguardia della Vecchia Signora, finendo per diventare una “riserva di lusso”. Con Chiellini, Bonucci e De Ligt che, almeno ai nastri di partenza, partono in vantaggio nelle scelte di Massimiliano Allegri, l’ex Sassuolo rischia nuovamente di vivere una stagione non propriamente da protagonista. E dopo un Europeo che non lo ha ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 agosto 2021)– Non solo Locatelli. In casa Juve si parla anche di cessioni. A tal proposito, non è un mistero che Merih, da tempo, non sia più considerato un incedibile dalla dirigenza bianconera. Il difensore turco, complici anche i tanti infortuni, non è mai riuscito a scalare le gerarchie nella retroguardia della Vecchia Signora, finendo per diventare una “riserva di lusso”. Con Chiellini, Bonucci e De Ligt che, almeno ai nastri di partenza, partono in vantaggio nelle scelte di Massimiliano Allegri, l’ex Sassuolo rischia nuovamente di vivere una stagione non propriamente da protagonista. E dopo un Europeo che non lo ha ...

