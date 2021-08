Mercato italiano - A luglio immatricolazioni in calo del 28% sul 2019 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Mercato italiano dell'auto rimane lontano dai livelli pre-covid anche a luglio. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, lo scorso mese le immatricolazioni si sono attestate a 110.282 unità, in calo del 28,1% rispetto al 2019 e del 19,4% rispetto a un anno fa. Sulla domanda pesano diversi fattori negativi, tra cui l'esaurimento dei fondi per gli incentivi alla rottamazione e le problematiche legate alla crisi dei chip che stanno penalizzando la disponibilità di prodotto e i tempi di attesa. Inoltre, potrebbe aver pesato sull'andamento del Mercato anche ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildell'auto rimane lontano dai livelli pre-covid anche a. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, lo scorso mese lesi sono attestate a 110.282 unità, indel 28,1% rispetto ale del 19,4% rispetto a un anno fa. Sulla domanda pesano diversi fattori negativi, tra cui l'esaurimento dei fondi per gli incentivi alla rottamazione e le problematiche legate alla crisi dei chip che stanno penalizzando la disponibilità di prodotto e i tempi di attesa. Inoltre, potrebbe aver pesato sull'andamento delanche ...

