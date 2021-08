Meloni: "Conflitti d'interessi tra Pd e finanza. Allo Stato tutto il passivo" (Di lunedì 2 agosto 2021) "La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l'ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa lo Stato per opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 agosto 2021) "La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l'ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa loper opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale. Segui su affaritaliani.it

Unicredit-Mps, l’operazione agita la maggioranza. Franco mercoledì in Parlamento Lega e Forza Italia (oltre a Fratelli d’Italia) contro «il conflitto di interessi del Pd». La richiesta dei partiti di coinvolgere le Camere ...

