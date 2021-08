Matteo Mauri (Pd): "Ius soli per tutti, non solo per gli sportivi. Solo così si risolve il problema" (Di lunedì 2 agosto 2021) “Il presidente Malagò non ha fatto altro che sottolineare le implicazioni sportive di un problema che è generale: il mancato riconoscimento della cittadinanza a tanti giovani che vivono e vivranno in Italia, che sono amici e compagni dei nostri figli e che risultano italiani a tutti gli effetti, eccezion fatta per un semplice pezzo di carta. Bisogna andare alla radice per risolvere il problema. È necessaria una nuova legge sulla cittadinanza che riconosca ai bambini e ai ragazzi nati nel nostro Paese o arrivati qui prima del compimento dei 12 anni la possibilità di diventare cittadini italiani dopo avere frequentato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Il presidente Malagò non ha fatto altro che sottolineare le implicazioni sportive di unche è generale: il mancato riconoscimento della cittadinanza a tanti giovani che vivono e vivranno in Italia, che sono amici e compagni dei nostri figli e che risultano italiani agli effetti, eccezion fatta per un semplice pezzo di carta. Bisogna andare alla radice perre il. È necessaria una nuova legge sulla cittadinanza che riconosca ai bambini e ai ragazzi nati nel nostro Paese o arrivati qui prima del compimento dei 12 anni la possibilità di diventare cittadini italiani dopo avere frequentato ...

