Massimo Cacciari | «Lo Stato d’Emergenza è un insulto alla Costituzione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo il no al Green Pass firmato insieme a Giorgio Agamben,oggi torna su La Stampa per contestare loprorogato fino al 31 dicembre 2021 dal governo Draghi per l’emergenza Coronavirus. «Qual è la “forma” del Decreto Legge che proroga lodi emergenza, per la quinta volta(se non conto male) dal 31 gennaio 2020? Esiste nel nostro ordinamento qualche norma che consenta in via generale di proclamare lodi emergenza? L’art.7 del Codice di Protezione Civile? Non sembra – poiché lì è fatto esplicito riferimento soltanto a calamità naturali, quali ...