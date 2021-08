Maria Alessandra Masucci presidente del Museo della Cappella Sansevero (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Consiglio di Amministrazione del Museo Cappella Sansevero rende noto che Fabrizio Masucci lascia la presidenza e la direzione del Museo e comunica che Maria Alessandra Masucci subentrerà alla guida dell’istituzione. Avvocato, già consigliere di amministrazione, Maria Alessandra Masucci negli ultimi anni ha partecipato attivamente al piano strategico del Museo e in particolare all’ideazione e realizzazione dei progetti di inclusione sociale, ai quali è stato dato sempre maggior rilievo e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Consiglio di Amministrazione delrende noto che Fabriziolascia la presidenza e la direzione dele comunica chesubentrerà alla guida dell’istituzione. Avvocato, già consigliere di amministrazione,negli ultimi anni ha partecipato attivamente al piano strategico dele in particolare all’ideazione e realizzazione dei progetti di inclusione sociale, ai quali è stato dato sempre maggior rilievo e ...

