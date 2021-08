Mare sporco | Cammarota | ”Un cordone galleggiante che blocchi i rifiuti” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Bastano diecimila euro per installare unin grado di limitare la presenza digalleggianti. È la proposta lanciata da Antonio, consigliere comunale e candidato a sindaco per la città di Salerno che suggerisce anche di reperire i fondi dalle risorse stanziate e non utilizzate per Luci d’Artista. “Si tratta di un sistema che viene utilizzato già in diversi comuni, tra cui quelli della Costiera Amalfitana, come Minori, Atrani e Amalfi e che prevede un piccolo investimento a fronte di un grosso beneficio”, ha spiegato l’avvocato ...