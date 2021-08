Marcell Jacobs | “Odiavo mio padre per essere scomparso | poi ho cambiato prospettiva e ho vinto Ho accettato di lavorare sui miei fantasmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Ho incontrato una brava mental coach, Nicoletta Romanazzi, che è entrata nel mio team insieme al mio storico allenatore Paolo Camossi. Con lei hodiin profondità sulle mie paure e sui“. A confidarlo è, l’uomo più veloce del mondo vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo, che, all’indomani del trionfo in pista, si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. “Non è stato facile – ha ammesso il lunghista ripercorrendo la strada che lo ha portato al successo -: c’è una parte intima che non ...