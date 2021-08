Marcell Jacobs: "Mio padre? Prima della gara mi ha detto 'credo in te, puoi fare grandi cose'" (Di lunedì 2 agosto 2021) “Mio padre mi ha scritto Prima della gara dicendomi che credeva in tutto quello che io ho fatto e che potevo fare grandi cose, dopo la gara mi ha fatto tantissimi complimenti e mi ha scritto che spera di vedermi presto”. Così Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, al termine della cerimonia di premiazione, in riferimento al rapporto ricostruito con il genitore in età adulta. Leggi anche... “Odiavo mio padre per essere scomparso, poi ho cambiato prospettiva. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Miomi ha scrittodicendomi che credeva in tutto quello che io ho fatto e che potevo, dopo lami ha fatto tantissimi complimenti e mi ha scritto che spera di vedermi presto”. Così, medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, al terminecerimonia di premiazione, in riferimento al rapporto ricostruito con il genitore in età adulta. Leggi anche... “Odiavo mioper essere scomparso, poi ho cambiato prospettiva. ...

