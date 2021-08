Marcell Jacobs: le illazioni di inglesi e americani “lo sport è pieno di outsider risultati dopati” (Di lunedì 2 agosto 2021) inglesi e americani cercano di sporcare la vittoria di Marcell Jacobs: sul vincitore della medaglia d'oro a Tokyo 2020 piovono velate accuse di doping. Sulla vittoria di Marcell Jacobs la stampa inglese e americana è pronta a gettare discredito: il vincitore della gara dei 100 metri di Tokyo 2020 è accusato, neanche tanto velatamente, di essersi dopato. I giornalisti non riescono a spiegarsi in maniera diversa la sconfitta dei loro connazionali e la vittoria di quello che fino a ieri era considerato il classico outsider. Ieri Marcell Jacob è entrato nella ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021)cercano di sporcare la vittoria di: sul vincitore della medaglia d'oro a Tokyo 2020 piovono velate accuse di doping. Sulla vittoria dila stampa inglese e americana è pronta a gettare discredito: il vincitore della gara dei 100 metri di Tokyo 2020 è accusato, neanche tanto velatamente, di essersi dopato. I giornalisti non riescono a spiegarsi in maniera diversa la sconfitta dei loro connazionali e la vittoria di quello che fino a ieri era considerato il classico. IeriJacob è entrato nella ...

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - melettissima : Anche scrittore, #Jacobs ?? - rosestobecky : RT @mocciosvs: se non vi vaccinate marcell jacobs vi insegue con la siringa in mano -