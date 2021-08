Marcell Jacobs, la sua mental coach Nicoletta Romanazzi: “Il segreto del suo successo è la respirazione. Ecco perché” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dietro il trionfo olimpico di Marcell Jacobs c’è lei, Nicoletta Romanazzi, la sua mental coach o meglio “sport training coach”, come si definisce. È stata la prima persona che l’atleta ha voluto ringraziare dopo la vittoria della medaglia d’oro e ora è lei ha parlare, svelando, in due diverse interviste a il Corriere della Sera e Il Messaggero, il segreto del successo dell’atleta. “Lavoriamo assieme da un anno – ha raccontato Romanazzi, che segue anche altri calciatori, canottieri, judoka e triathleti – ed è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Dietro il trionfo olimpico dic’è lei,, la suao meglio “sport training”, come si definisce. È stata la prima persona che l’atleta ha voluto ringraziare dopo la vittoria della medaglia d’oro e ora è lei ha parlare, svelando, in due diverse interviste a il Corriere della Sera e Il Messaggero, ildeldell’atleta. “Lavoriamo assieme da un anno – ha raccontato, che segue anche altri calciatori, canottieri, judoka e triathleti – ed è stato un ...

