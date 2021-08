Marcell Jacobs, chi è la bellissima fidanzata Nicole Daza e i loro due figli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il suo compare di medaglia d’oro, Gianmarco Tamberi (salto in alto), poco prima di volare verso Tokyo ha chiesto alla sua storica fidanzata di sposarlo e la risposta è stata ‘sì’. Anche Marcell Jacobs, dopo essersi guadagnato l’oro nei 100 metri, ha annunciato che lui e Nicole Daza, la madre dei suoi figli, presto convoleranno a nozze. La loro è una bella e grande storia d’amore. L’annuncio ufficiale è arrivato il giorno seguente alla vittoria olimpica. Marcell Jacobs era ospite nel programma sportivo Il circolo degli anelli quando ha ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 2 agosto 2021) Il suo compare di medaglia d’oro, Gianmarco Tamberi (salto in alto), poco prima di volare verso Tokyo ha chiesto alla sua storicadi sposarlo e la risposta è stata ‘sì’. Anche, dopo essersi guadagnato l’oro nei 100 metri, ha annunciato che lui e, la madre dei suoi, presto convoleranno a nozze. Laè una bella e grande storia d’amore. L’annuncio ufficiale è arrivato il giorno seguente alla vittoria olimpica.era ospite nel programma sportivo Il circolo degli anelli quando ha ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - _moori_ : RT @sonolaferaz: letteralmente a terra per marcell jacobs tutto composto e posato al telefono con draghi mentre gianmarco tamberi 'BUONASER… - supercapitano : RT @Eurosport_IT: Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam ht… -