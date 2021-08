Marcell Jacobs annuncia le nozze: “Nicole Daza diventerà mia moglie” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs è pronto ad affrontare un’altra grande avventura, questa volta accanto alla sua compagna Nicole Daza. I due, legati da diversi anni e genitori di due bambini, convoleranno a nozze. Ad annunciarlo è stato proprio il campione azzurro che ai microfoni di RaiSport, visibilmente emozionato, ha svelato che presto sposerà la sua Nicole. “L’avevo promesso e ora lo farò – ha spiegato -: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Tokyo,è pronto ad affrontare un’altra grande avventura, questa volta accanto alla sua compagna. I due, legati da diversi anni e genitori di due bambini, convoleranno a. Adrlo è stato proprio il campione azzurro che ai microfoni di RaiSport, visibilmente emozionato, ha svelato che presto sposerà la sua. “L’avevo promesso e ora lo farò – ha spiegato -: l’anno prossimomia, assolutamente sì. Coroneremo il ...

