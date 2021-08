Marcell Jacobs accusato dai media inglesi e americani: «Sospetto doping» (Di lunedì 2 agosto 2021) I media internazionali gettano ombre su Marcell Jacobs dopo lo storico oro ottenuto nei 100 metri. Da Inghilterra e Stati Uniti arriva l'ennesimo saggio sul «come non saper perdere». Nelle scorse ore il Washington Post e il Times, ai quali si sono accodati altre testate meno note, hanno provato a rovinare i festeggiamenti per l'incredibile vittoria nella gara regina delle Olimpiadi. Le accuse velate dei quotidiani "Non sarebbe giusto accusare Jacobs, a cui va dato il beneficio del dubbio, ma l'atletica è piena di truffatori" scrive il giornale statunitense con un'acrobatica preterizione. Secondo il Washington Post, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Iinternazionali gettano ombre sudopo lo storico oro ottenuto nei 100 metri. Da Inghilterra e Stati Uniti arriva l'ennesimo saggio sul «come non saper perdere». Nelle scorse ore il Washington Post e il Times, ai quali si sono accodati altre testate meno note, hanno provato a rovinare i festeggiamenti per l'incredibile vittoria nella gara regina delle Olimpiadi. Le accuse velate dei quotidiani "Non sarebbe giusto accusare, a cui va dato il beneficio del dubbio, ma l'atletica è piena di truffatori" scrive il giornale statunitense con un'acrobatica preterizione. Secondo il Washington Post, ...

