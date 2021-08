Manchester City | si riaprono le porte per un giocatore del Tottenham

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 agosto 2021) In un tweet Fabrizio Romano ha voluto chiarire la situazione fra l’attaccante inglese Harry Kane e ilinsist they want to keep Harry Kane after turning down £100m bid one month ago. Kane wants UCL football. If Spurs change their position, Manwill be ready to re-open talks. #MCFC …whileare still working to complete Cristian Romero deal. #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021 Come detto dal giornalista la situazione fra il numero 9 dell’Inghilterra ed ilè molto tesa. A poterne approfittare potrebbe essere la ...