Maltempo, la Regione: "Chiederemo lo stato di emergenza anche per Bergamo" (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà estesa anche al territorio di Bergamo la richiesta di stato di emergenza da parte di Regione Lombardia a seguito dei fenomeni temporaleschi del weekend che hanno colpito, ancora una volta, il territorio lombardo. "Regione Lombardia – ha rassicurato l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – si è subito mossa per fornire il massimo supporto e sostegno alle popolazioni flagellate dal Maltempo. Come avvenuto per le aree del Comasco, provvederemo ad inviare allo stato Centrale, una volta raccolte le schede Rasda, una stima dei danni con ...

