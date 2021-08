Maltempo, la Regione: “Chiedemo lo stato di emergenza anche per Bergamo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà estesa anche al territorio di Bergamo la richiesta di stato di emergenza da parte di Regione Lombardia a seguito dei fenomeni temporaleschi del weekend che hanno colpito, ancora una volta, il territorio lombardo. “Regione Lombardia – ha rassicurato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – si è subito mossa per fornire il massimo supporto e sostegno alle popolazioni flagellate dal Maltempo. Come avvenuto per le aree del Comasco, provvederemo ad inviare allo stato Centrale, una volta raccolte le schede Rasda, una stima dei danni con ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà estesaal territorio dila richiesta didida parte diLombardia a seguito dei fenomeni temporaleschi del weekend che hanno colpito, ancora una volta, il territorio lombardo. “Lombardia – ha rassicurato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – si è subito mossa per fornire il massimo supporto e sostegno alle popolazioni flagellate dal. Come avvenuto per le aree del Comasco, provvederemo ad inviare alloCentrale, una volta raccolte le schede Rasda, una stima dei danni con ...

emergenzavvf : #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le provinc… - Nonnepossopi1 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le province di P… - NBCreteregione : ANCORA MALTEMPO IN REGIONE: DANNI OVUNQUE - - marino29b : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le province di P… - CiroFire : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le province di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Regione Indennizzi per il maltempo del novembre scorso, al via le domande La modulistica necessaria può essere reperita sul sito Internet della Regione, o al dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco.

Brucia l'Europa del Sud, in fiamme anche la Pineta Dannunziana Secondo Felice Di Pardo , direttore dei Vigili del fuoco nella Regione Abruzzo, le zone più colpite ... è di nuovo allerta maltempo sulle regioni settentrionali. Nel Pavese allagamenti per le forti ...

Danni del maltempo, la Regione chiederà l'emergenza anche per la Bergamasca L'Eco di Bergamo Maltempo, il ministro della Difesa Guerini nel Comasco Maltempo nel Comasco, oggi in città e poi nei luoghi alluvionati è arrivato in visita il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd). L’esponente del governo Draghi, dopo aver fatto tappa in Prefettura ...

Livestorm, annunciata da Arpa l'app per predire i temporali «Regione Piemonte ed Arpa – annuncia l’assessore regionale all’Ambiente della Regione Piemonte Matteo Marnati - mettono a disposizione uno strumento efficace e gratuito: si tratta di “Livestorm” una A ...

La modulistica necessaria può essere reperita sul sito Internet della, o al dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco.Secondo Felice Di Pardo , direttore dei Vigili del fuoco nellaAbruzzo, le zone più colpite ... è di nuovo allertasulle regioni settentrionali. Nel Pavese allagamenti per le forti ...Maltempo nel Comasco, oggi in città e poi nei luoghi alluvionati è arrivato in visita il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd). L’esponente del governo Draghi, dopo aver fatto tappa in Prefettura ...«Regione Piemonte ed Arpa – annuncia l’assessore regionale all’Ambiente della Regione Piemonte Matteo Marnati - mettono a disposizione uno strumento efficace e gratuito: si tratta di “Livestorm” una A ...