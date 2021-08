Malagò: "Potenziale da 45 medaglie. E abbiamo battuto il record di bronzi..." (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo il doppio oro di Jacobs e Tamberi il presidente del Coni riflette sui prossimi giorni di Olimpiade e sogna di superare il record storico dell'Italia (36) Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo il doppio oro di Jacobs e Tamberi il presidente del Coni riflette sui prossimi giorni di Olimpiade e sogna di superare ilstorico dell'Italia (36)

