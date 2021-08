Malagò “Folle non rinoscere ius sportivo” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non riconoscere lo ius sportivo e’ aberrante, Folle”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’ in conferenza stampa a Casa Italia dopo gli storici successi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs a Tokyo. gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non riconoscere lo iuse’ aberrante,”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’ in conferenza stampa a Casa Italia dopo gli storici successi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs a Tokyo. gm su Il Corriere della Città.

