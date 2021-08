Magnifica Vanessa Ferrari | conquista l' argento nel corpo libero

(Di lunedì 2 agosto 2021) Se 13 minuti sono serviti per volare dall'oro all'oro per Tamberi e Jacobs, 13 anni è durato il volo di, per arrivare alla medaglia olimpica - l'nel- che sembrava ...

Se 13 minuti sono serviti per volare dall'oro all'oro per Tamberi e Jacobs, 13 anni è durato il volo di Vanessa Ferrari, per arrivare alla medaglia olimpica - l'argento nel corpo libero - che sembrava impossibile. Vanessa Ferrari ce l'ha fatta (SPECIALE TOKYO 2020): a quasi 31 anni, un'età in cui nella ginnastica artistica si è "in pensione" da un pezzo a causa della straordinaria difficoltà nel mantenersi ad alto livello. Vanessa Ferrari nella storia della ginnastica italiana: l'Azzurra, 30 anni, ha conquistato la medaglia d'argento nella finale del corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020.