Madame elogia gli uomini e viene accusata di anti-femminismo, lei risponde agli haters: “Sono una donna libera, viva gli uomini!” (Di lunedì 2 agosto 2021) La golden girl della musica italiana nonché fresca vincitrice di due Targhe Tenco (Miglior Canzone per “Voce” e Opera Prima con l’album “Madame”), è tornata nell’occhio del ciclone social. Dopo essere stata criticata lo scorso giugno per aver espresso il suo pensiero sulla necessità o meno di chiedere un selfie al ristorante mentre si mangia, Madame stavolta è stata accusata addirittura di essere anti-femminista. Tutto nasce da una serie di stories scritte in cui la 19enne Francesca Calearo (questo è il suo vero nome) ha elogiato gli uomini “per ringraziarli della loro bellezza, della loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) La golden girl della musica italiana nonché fresca vincitrice di due Targhe Tenco (Miglior Canzone per “Voce” e Opera Prima con l’album “”), è tornata nell’occhio del ciclone social. Dopo essere stata criticata lo scorso giugno per aver espresso il suo pensiero sulla necessità o meno di chiedere un selfie al ristorante mentre si mangia,stavolta è stataaddirittura di essere-femminista. Tutto nasce da una serie di stories scritte in cui la 19enne Francesca Calearo (questo è il suo vero nome) hato gli“per ringraziarli della loro bellezza, della loro ...

IlContiAndrea : #Madame elogia gli uomini e viene accusata di anti-femminismo, lei risponde agli haters: “Sono una donna libera, vi… - FQMagazineit : Madame elogia gli uomini e viene accusata di anti-femminismo, lei risponde agli haters: “Sono una donna libera, viv… - novasocialnews : Madame attaccata via social perché elogia gli uomini - misposolouis : @SitrattaA Ovviamente ogni persona reagirà in un modo diverso. La mia critica nei confronti delle storie di Madame… - malayga_ : smesso questa cosa mi fa veramente schifo ho avuto paura per le ragazze sinceramente mi verrebbe da raccontarla di… -