Madame al centro di una polemica per le sue parole sugli uomini (Di lunedì 2 agosto 2021) Offese e critiche per la cantante. Esattamente un mese fa Madame è finita al centro della bufera per aver detto che chi non compra i suoi album non dovrebbe disturbarla nei momenti di relax per chiederle una foto. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o Leggi su people24.myblog (Di lunedì 2 agosto 2021) Offese e critiche per la cantante. Esattamente un mese faè finita aldella bufera per aver detto che chi non compra i suoi album non dovrebbe disturbarla nei momenti di relax per chiederle una foto. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o

Advertising

Alessio_Gio97 : Ma è normale che Madame sta sempre al centro di qualche polemica ? Manco la Barbarella nazionale così tanto… - etaerniity : RT @misposolouis: Me li immagino un po' così gli uomini che leggono le storie ig di Madame: A che bello, mi sento privilegiato, come già so… - morena_otb : RT @misposolouis: Me li immagino un po' così gli uomini che leggono le storie ig di Madame: A che bello, mi sento privilegiato, come già so… - ermalxhugxme : RT @misposolouis: Me li immagino un po' così gli uomini che leggono le storie ig di Madame: A che bello, mi sento privilegiato, come già so… - arrogantdikhead : RT @misposolouis: Me li immagino un po' così gli uomini che leggono le storie ig di Madame: A che bello, mi sento privilegiato, come già so… -