Ma quale ius soli: giù le mani da Marcel Jacobs, italiano d’oro che ha rifiutato la cittadinanza americana (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Ma quale ius soli, giù le mani da Marcel Jacobs. La propaganda politica a cui assistiamo in queste ore, purtroppo destinata a protrarsi a lungo considerate le boldrinate all’uopo di certi commentatori, è una sinfonia di cortocircuiti. Psichedelico caleidoscopio impugnato da chi le idee le ha già confuse e finisce ancor più per offuscarsi la vista di fronte a una realtà che non andrebbe commentata a vanvera. L’impresa di Marcel Jacobs è semplicemente straordinaria e come tale andrebbe onorata. Evitando stucchevoli baggianate sulle cittadinanze non concesse e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Maius, giù leda. La propaganda politica a cui assistiamo in queste ore, purtroppo destinata a protrarsi a lungo considerate le boldrinate all’uopo di certi commentatori, è una sinfonia di cortocircuiti. Psichedelico caleidoscopio impugnato da chi le idee le ha già confuse e finisce ancor più per offuscarsi la vista di fronte a una realtà che non andrebbe commentata a vanvera. L’impresa diè semplicemente straordinaria e come tale andrebbe onorata. Evitando stucchevoli baggianate sulle cittadinanze non concesse e ...

