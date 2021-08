Ma davvero Elon Musk ha chiesto di fare il Ceo di Apple in cambio del salvataggio di Tesla?

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha provato a vendereallaper 60 miliardi di dollari. Lo sapevamo da tempo (lo aveva confessato lo stesso miliardario statunitense su Twitter), quello che invece si è scoperto soltanto ora è che il CEO dell’azienda automobilistica si sarebbe proposto come amministratore delegato della Mela come condizione per il buon esito della transazione. A rivelarlo è Tim Higgins, giornalista del Wall Street Journal nel suo nuovo libro «Power Play:and the bet of the century» (tradotto dall’inglese, «Gioco di poteri:, ...

Ma un testa a testa fra Davide e Golia su un percorso off - road,ci mancava. In questo ... Magari senza lo stesso comfort del SUV diMusk, ma con un'agilità sorprendente . Ciò significa ...... ma quegli stupidi a Washington hanno detto di no, che c'è già la NASA e le aziende die Jeff. ... perché tanto quello checonta è il pensiero come dice sempre il mio nonnino. Per favore, ...Il SUV elettrico del marchio di Elon Musk sfida il best seller del mercato italiano in un confronto in off-road ...Il criticato sistema Autopilot di Tesla ha salvato la vita (e potenzialmente molte altre) a un conducente ubriaco e addormentatosi alla guida ...