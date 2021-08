"Ma chi lo conosce? È pieno di campioni dopati". Orrore contro Jacobs, linciato anche da Washington Post: che porcheria (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs viene giustamente celebrato in tutto il mondo per essere diventato il nuovo re dei 100 metri, tagliando il traguardo in 9''80 (nuovo record europeo). Il primo agosto 2021 è una data che rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano, dato che mai prima d'ora un azzurro era stato in grado di imporsi nella gara regina di atletica. Eppure non manca chi avanza dei sospetti su Jacobs, resosi protagonista di un exploit magnifico. Particolarmente velenoso un articolo del Washington Post, che commentando l'impresa di Marcell scrive quanto segue: “Un 26enne che fino a questa primavera si esibiva alla periferia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcellviene giustamente celebrato in tutto il mondo per essere diventato il nuovo re dei 100 metri, tagliando il traguardo in 9''80 (nuovo record europeo). Il primo agosto 2021 è una data che rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano, dato che mai prima d'ora un azzurro era stato in grado di imporsi nella gara regina di atletica. Eppure non manca chi avanza dei sospetti su, resosi protagonista di un exploit magnifico. Particolarmente velenoso un articolo del, che commentando l'impresa di Marcell scrive quanto segue: “Un 26enne che fino a questa primavera si esibiva alla periferia ...

Advertising

castellettir : C’è chi corre verso l’ambito traguardo e chi corre via da un regime. Lo sprint di Kristina #Timanovskaja si è concl… - mauroberruto : Fra le responsabilità di un Sindaco c’è quella della condizione di salute dei suoi cittadini: chi conosce… - andre_bald : @giomalago @Coninews @Federginnastica @ItaliaTeam_it @ferrarivany La medaglia più bella di questa Olimpiade per chi… - alessiomagno1 : #perlenapoletane Chi è che a Napoli non conosce il quartiere della Pignasecca dove c’è da secoli un mercato rionale… - AnnA48878778 : RT @MichaelGiulian2: Quello che abbiamo passato nella vita lo sappiamo solo noi. Il giudizio di chi non ti conosce veramente vale zero. -