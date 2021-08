Lutto nella televisione, disgrazia nei giorni delle riprese. L’attore morto “facendo ciò che amava” (Di lunedì 2 agosto 2021) Una notizia davvero triste per il pubblico internazionale e, come se non bastasse, ancora senza molte risposte. Jay Pickett, star della storica serie statunitense General Hospital dove era Lorenzo Alcazar, è venuto a mancare all’età di 60 anni per via di un malore che l’ha sorpreso mentre stava lavorando alla sua ultima avventura cinematografica: Treasure Valley. La recitazione ha sempre condito di passione la sua vita. Oltre che General Hospital, in cui ha vestito con successo i panni di Lorenzo Alcazar, ricordiamo Jay Pickett in molti altri lavori tra piccolo e grande schermo. Ed è proprio su un set che la sua vita si è conclusa precocemente. Sono ancora tante le domande riguardo la ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 2 agosto 2021) Una notizia davvero triste per il pubblico internazionale e, come se non bastasse, ancora senza molte risposte. Jay Pickett, star della storica serie statunitense General Hospital dove era Lorenzo Alcazar, è venuto a mancare all’età di 60 anni per via di un malore che l’ha sorpreso mentre stava lavorando alla sua ultima avventura cinematografica: Treasure Valley. La recitazione ha sempre condito di passione la sua vita. Oltre che General Hospital, in cui ha vestito con successo i panni di Lorenzo Alcazar, ricordiamo Jay Pickett in molti altri lavori tra piccolo e grande schermo. Ed è proprio su un set che la sua vita si è conclusa precocemente. Sono ancora tante le domande riguardo la ...

