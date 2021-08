Lutto nel mondo del calcio, il campione è morto con il fratello: fatale lo scontro con un taxi (Di lunedì 2 agosto 2021) Una notizia drammatica arriva dall'Olanda. L'Ajax ha confermato che Noah Gresser, giovane talento dei Lancieri, è morto. Aveva solo 16 anni. Gresser era stato tesserato dall'Ajax nel 2018, che lo prese dal club amatoriale Alphense Boys. #FOTO A FINE ARTICOLO Il club di Amsterdam vinse la concorrenza del Feyenoord. fatale è stato un incidente stradale, in cui è morto anche il fratello di Noah. Morti in un incidente stradale Noah Gresser e il fratello Noah Gresser stava viaggiando con il fratello quando la loro vettura è stata travolta da un furgone nella notte tra venerdì e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 agosto 2021) Una notizia drammatica arriva dall'Olanda. L'Ajax ha confermato che Noah Gresser, giovane talento dei Lancieri, è. Aveva solo 16 anni. Gresser era stato tesserato dall'Ajax nel 2018, che lo prese dal club amatoriale Alphense Boys. #FOTO A FINE ARTICOLO Il club di Amsterdam vinse la concorrenza del Feyenoord.è stato un incidente stradale, in cui èanche ildi Noah. Morti in un incidente stradale Noah Gresser e ilNoah Gresser stava viaggiando con ilquando la loro vettura è stata travolta da un furgone nella notte tra venerdì e ...

