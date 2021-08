L’ultimo mercenario, quando basta Jean-Claude Van Damme a salvare un film (Di lunedì 2 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=G4 ULVw5L04 Jean-Claude Van Damme è ora una star di Netflix. Il film L’ultimo mercenario, disponibile sulla piattaforma dal weekend, è già nella top3 dei più visti, proprio grazie all’attore belga esperto di arti marziali. “Muscles from Brussels”, anche se un po’ sfatto e bollito, si dimostra infatti capace di una verve e di un’autoironia che giustificano il suo status di icona cinematografica. Qui, in particolare, interpreta Richard Brumère, ex spia che preferisce continuare a rischiare la vita quotidianamente come soldato a pagamento piuttosto che ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=G4 ULVw5L04Vanè ora una star di Netflix. Il, disponibile sulla piattaforma dal weekend, è già nella top3 dei più visti, proprio grazie all’attore belga esperto di arti marziali. “Muscles from Brussels”, anche se un po’ sfatto e bollito, si dimostra infatti capace di una verve e di un’autoironia che giustificano il suo status di icona cinematografica. Qui, in particolare, interpreta Richard Brumère, ex spia che preferisce continuare a rischiare la vita quotidianamente come soldato a pagamento piuttosto che ...

GQitalia : L'attore belga è protagonista su #Netflix della commedia action L'ultimo mercenario. Ripercorriamo la sua carriera… - M4ury68 : 'Se la barba rendesse saggi tutte le capre sarebbero profeti' Guardando 'L'ultimo mercenario'. JCVD resta sempre… - gemplay52 : [GUARDA] L’ultimo mercenario streaming ITA film senza limiti Completo HD CLICK THIS LINK TO STREAMING:… - playblog_it : ? L’ultimo mercenario un Film da non perdere su Netflix ? - Andrea_Peduzzi : A scanso di, credo che Jean-Claude Van Damme sia bravo a recitare quanto a menare; tuttavia, L'ultimo mercenario mi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo mercenario L’ultimo mercenario: Van Damme conquista Netflix Tom's Hardware Italia