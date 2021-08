Lukaku-Chelsea, blitz di Abramovich a Milano: offerta monstre, l’Inter valuta i sostituti (Di lunedì 2 agosto 2021) l’Inter può perdere anche Romelu Lukaku. Il belga è stato il principale protagonista dell’ultimo scudetto del club nerazzurro, si è messo in mostra anche con la maglia del Belgio a Euro 2021. Si è confermato uno dei migliori attaccanti in circolazione, tanto da aver attirato l’attenzione dei club più importanti. Il club nerazzurro è in difficoltà dal punto di vista economico e la dirigenza ha imposto il ridimensionamento: è il motivo che ha spinto Antonio Conte a fare un passo indietro. Al suo posto è arrivato Simone Inzaghi, il compito dell’ex Lazio non sarà di certo facile. La squadra rischia di perdere pezzi pregiati, è già partito Hakimi e il prossimo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 agosto 2021)può perdere anche Romelu. Il belga è stato il principale protagonista dell’ultimo scudetto del club nerazzurro, si è messo in mostra anche con la maglia del Belgio a Euro 2021. Si è confermato uno dei migliori attaccanti in circolazione, tanto da aver attirato l’attenzione dei club più importanti. Il club nerazzurro è in difficoltà dal punto di vista economico e la dirigenza ha imposto il ridimensionamento: è il motivo che ha spinto Antonio Conte a fare un passo indietro. Al suo posto è arrivato Simone Inzaghi, il compito dell’ex Lazio non sarà di certo facile. La squadra rischia di perdere pezzi pregiati, è già partito Hakimi e il prossimo ...

