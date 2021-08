Love Island: Cesare Pontigia svela cosa è successo con Giulietta Romano (Di lunedì 2 agosto 2021) Cesare Pontigia e Giulietta Romano si sono avvicinati molto nel corso del loro percorso a Love Island Italia, ma il loro percorso non è terminato nel migliore dei modi. La coppia del reality show condotto da Giulia De Lellis ha avuto alcuni momenti molto belli, ma per la maggior parte ci sono stati dei problemi. Proprio per questo motivo la coppia ha abbandonato il programma prima della finale in quanto Cesare non ha voluto continuare il suo rapporto con Giulietta. Una volta terminato lo show andato in onda su Discovery + , i due si sono però rivisti a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 agosto 2021)si sono avvicinati molto nel corso del loro percorso aItalia, ma il loro percorso non è terminato nel migliore dei modi. La coppia del reality show condotto da Giulia De Lellis ha avuto alcuni momenti molto belli, ma per la maggior parte ci sono stati dei problemi. Proprio per questo motivo la coppia ha abbandonato il programma prima della finale in quantonon ha voluto continuare il suo rapporto con. Una volta terminato lo show andato in onda su Discovery + , i due si sono però rivisti a ...

