Love is in the air, le anticipazioni del 3 agosto: Serkan e Eda insieme per forza (Di lunedì 2 agosto 2021) anticipazioni Love is in the air puntata 3 agosto. La storia d’amore tra Eda e Serkan è finita, la presenza di Efe si fa sempre più pericolosa. L’ultima pesante litigata di Eda e SerkanSerkan ha messo fine alla storia d’amore con Eda. Un addio improvviso, senza spiegazioni, che ha distrutto la giovane. La decisione non è stata facile neanche per lui, che ha fatto tutto questo soltanto per proteggerla. Proteggerla da una verità che non le può rivelare, quella sulla morte dei suoi genitori. Nella fine dei genitori di Eda c’entra anche la holding di Alptekin, responsabile indiretto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 agosto 2021)is in the air puntata 3. La storia d’amore tra Eda eè finita, la presenza di Efe si fa sempre più pericolosa. L’ultima pesante litigata di Eda eha messo fine alla storia d’amore con Eda. Un addio improvviso, senza spiegazioni, che ha distrutto la giovane. La decisione non è stata facile neanche per lui, che ha fatto tutto questo soltanto per proteggerla. Proteggerla da una verità che non le può rivelare, quella sulla morte dei suoi genitori. Nella fine dei genitori di Eda c’entra anche la holding di Alptekin, responsabile indiretto ...

