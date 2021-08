Love is in the Air, anticipazioni oggi 2 agosto: Eda assunta da Efe (Di lunedì 2 agosto 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 2 agosto di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz, lasciata dal Bolat, si vendica: viene assunta da Efe Akman e si ritrova in azienda, di nuovo, accanto a Serkan. Fra loro saranno scintille. Intanto Ayfer è disperata perché la nipote ha scoperto che ha riallacciato i rapporti con la nonna della Yildiz: si è arrabbiata e non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 agosto 2021)della puntata di lunedì 2diis in the Air. Cosa accadràa Serkan ed Eda? La Yildiz, lasciata dal Bolat, si vendica: vieneda Efe Akman e si ritrova in azienda, di nuovo, accanto a Serkan. Fra loro saranno scintille. Intanto Ayfer è disperata perché la nipote ha scoperto che ha riallacciato i rapporti con la nonna della Yildiz: si è arrabbiata e non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ainatargaryen : THE MARIE KONDO AND SPARKS JOY PART AJSDCBSKADIFBUASDFHAISUJHDFJKSDHNV RIS YOU CHEEKY CHEEKY MF I LOVE YOU SM - sunzwyn : quando qualcuno mi fata il video “to the girl i love most” ecc sarò contenta - sungyoonified : BOJOO'S SINGING IN THE RAIN ?????? MAAAAA I LOVE IT SJSJSJSJSSJSJ - Quoretorino : RT @MaiorinoM5S: ??????Same love - change the world Questa volta è #SebastianVettel, che al grand prix di #Ungheria indossa i colori #rainbow… - Sexyshev7634 : RT @MrLewdovic: #Hentai #HentaiCommunity Title: Kowaremono Risa The Animation @Goddess_BigBoob @DarknessX00 @Hentai_LewdP @BakaHentaiGirl… -