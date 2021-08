Love is in the air anticipazioni 4 agosto 2021, Eda si sente male (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante la puntata di Love is in the Air di mercoledì 4 agosto 2021 Serkan sarà presente quando Eda improvvisamente si sentirà male. Il giovane architetto Così decide di portare la sua amata nella casa estiva di famiglia per fare in modo che possa rilassarsi Un po’. Ma accade qualcosa di imprevisto in quanto la Yildiz durante il percorso inaspettatamente Recupera tutti i suoi ricordi, così gli animi iniziano a scaldarsi e lei e il Bolat intavolano un’accesa discussione. Potete rivedere questo episodio subito dopo la messa in onda di Canale 5 collegandovi al portale Mediaset Play sezione on demand. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante la puntata diis in the Air di mercoledì 4Serkan sarà prequando Eda improvvisamente si sentirà. Il giovane architetto Così decide di portare la sua amata nella casa estiva di famiglia per fare in modo che possa rilassarsi Un po’. Ma accade qualcosa di imprevisto in quanto la Yildiz durante il percorso inaspettatamente Recupera tutti i suoi ricordi, così gli animi iniziano a scaldarsi e lei e il Bolat intavolano un’accesa discussione. Potete rivedere questo episodio subito dopo la messa in onda di Canale 5 collegandovi al portale Mediaset Play sezione on demand. Dello ...

