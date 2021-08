Love is in the Air Anticipazioni 3 agosto 2021: Eda perde la memoria! (Di lunedì 2 agosto 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda e Serkan si sfideranno alla ArtLife, mentre zia Ayfer annuncia la banca rotta. Leggi su comingsoon (Di lunedì 2 agosto 2021) Scopriamo lediis in the Air per la puntata del 3. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda e Serkan si sfideranno alla ArtLife, mentre zia Ayfer annuncia la banca rotta.

Advertising

Cinzia_1974_ : ?????? Anche questa interpretazione è stata da Oscar ?????????? Quanto abbiamo riso ???? STEFY ??: 'Senti Jack allora po… - infoitcultura : 9:30 Love is in the Air, anticipazioni oggi 2 agosto: Efe assume Eda - infoitcultura : Love is in the Air, anticipazioni oggi 2 agosto: Eda assunta da Efe - libaerosm : HXNSUSGDHSJAJAJA SO GOOOD I LOVE THE CHOREO SO MUCH - SDany89 : Oggi non riuscirò a vedere né Brave and Beautiful né Love is in the air, recupererò stasera ?????? -