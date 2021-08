Love is in the Air, anticipazioni 2-6 agosto 2021: Eda perde momentaneamente la memoria (Di lunedì 2 agosto 2021) Love is in the Air Continua su Canale 5 l’appuntamento con Love is in the Air, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.35 circa. Di seguito le anticipazioni di questa settimana. Love is in the Air anticipazioni da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021 S1 Ep 46 – Serkan cerca di cancellare Eda dalla sua vita, ma Efe la convince a tornare ad ArtLife costringendo i due a lavorare a stretto contatto. Con Selin e Ferit che cercano un modo per convivere pacificamente nello stesso posto, Eda e Serkan che si lanciano frecciatine e l’attrito tra i soci maggioritari della holding, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 agosto 2021)is in the Air Continua su Canale 5 l’appuntamento conis in the Air, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.35 circa. Di seguito ledi questa settimana.is in the Airda lunedì 2 a venerdì 6S1 Ep 46 – Serkan cerca di cancellare Eda dalla sua vita, ma Efe la convince a tornare ad ArtLife costringendo i due a lavorare a stretto contatto. Con Selin e Ferit che cercano un modo per convivere pacificamente nello stesso posto, Eda e Serkan che si lanciano frecciatine e l’attrito tra i soci maggioritari della holding, ...

