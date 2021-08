L' oroscopo di oggi | non chiedete cosa pensano a Vergine e Capricorno | ecco il perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 agosto 2021) Complice Mercurio in Leone, nell'di, Lunedì 2 agosto 2021, praticamente congiunto al Sole ma soprattutto Venere inperfettamente trigono a Urano, sarà difficile trattenere i pensieri d'amore. Prima di sfregarvi le mani vi ricordo che la Venere innon è particolarmente diplomatica quindi se i pensieri d'amore dovessero essere delle critiche o anche dei tagli non avranno alcun genere di morbida accortezza sulla quale atterrare. Laè un segno zodiacale che ha tra le sue dominanti anche Urano e quindi il fatto che Venere sia in trigono, ovvero in sintonia, proprio a Urano ...