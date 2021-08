Loro Piana e l’elogio della leggerezza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 agosto 2021) Già di per sé, entrare nella piscina termale più profonda del mondo è un’esperienza estraniante. In più, vederci immerse due persone che ballano e si muovono perfettamente vestite dalla testa ai piedi, catapulta in un mondo poetico, a tratti surreale. I due non sono due qualsiasi, ma sono i campioni di free-diving Julie Gautier e Guillaume Néry, la location è la Y-40 The Deep Joy, un progetto architettonico tutto italiano con sede a Montegrotto che vanta una vasca profonda ben 42,15 metri e un tunnel sotterraneo lungo 13 metri, e le scarpe che calzano non sono scarpe qualsiasi, ma le 360 Colorama Sneakers di Loro Piana, ginniche innovative e dal peso piuma.