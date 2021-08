(Di lunedì 2 agosto 2021), 2 agosto 2021 - Da una parte i 32didel segretario provincialeConfsal Stefano Lazzarini, c onvinto "che il futuro degligiani, smantellati ...

Advertising

Giorno_Lodi : Lodi, organizzazione ospedali: 32 giorni di sciopero della fame per il sindacalista -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi organizzazione

Il Giorno

Dall'altra l'Azienda socio sanitaria territoriale diche, nella persona del direttore generale Salvatore Gioia, nega ogni accusa e invita il sindacalista "a smetterla con questi metodi di lotta ...... 19 a Monza e Brianza, 10 a Como, 8 a Pavia, 4 a Bergamo, 2 a Cremona, Sondrio e Lecco, 1 a. ... secondo quanto riferisce l'ufficio dell'mondiale della Sanità (Oms) per il ...Lazzarini: "Futurno nero, mancato rispetto sindacati e lavoratori". Ma L'Asst respinge ogni accusa: "Stiamo solo migliorando la situazione" ...Ladri di ’oro rosso’ al cimitero di Cervesina: razziate numerose cappelle e portati via 20 lampadari in rame. Il furto risale alla notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio, scoperto solo successivament ...