Locatelli Juventus, un top club insidia i bianconeri: la situazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Locatelli Juventus – Se fino a qualche giorno fa ogni momento sembrava potesse essere quello buono per una svolta nell’affare Locatelli-Juventus, nelle ultime ore filtra meno ottimismo attorno alla trattativa. “La nostra idea è chiudere il mercato entro l’8 agosto per poi concentrarci solo sul campionato. Per Locatelli abbiamo avuto diverse offerte, soprattutto da società straniere. Quella dell’Arsenal ormai è risaputa, adesso c’è qualcosa anche con un’altra società inglese. Il suo desiderio è quello di andare alla Juve, ma è chiaro che se si avvicina qualche altro club anche ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 agosto 2021)– Se fino a qualche giorno fa ogni momento sembrava potesse essere quello buono per una svolta nell’affare, nelle ultime ore filtra meno ottimismo attorno alla trattativa. “La nostra idea è chiudere il mercato entro l’8 agosto per poi concentrarci solo sul campionato. Perabbiamo avuto diverse offerte, soprattutto da società straniere. Quella dell’Arsenal ormai è risaputa, adesso c’è qualcosa anche con un’altra società inglese. Il suo desiderio è quello di andare alla Juve, ma è chiaro che se si avvicina qualche altroanche ...

