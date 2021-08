Lo sport che prende per mano il Paese

Advertising

goggiasofia : Oggi credo che sia la più grande giornata di sempre dello Sport Italiano . E credo, anche, che resterà come tale… per sempre!! - matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - sscnapoli : I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a p… - BianchiLuigia : RT @EnricoLetta: Il #1agosto 2021, la giornata che rimarrà nella storia dello sport ????. Da un altro pianeta #Jacobs #Tamberi l’abbraccio pi… - GiuseppinaCero3 : RT @PapeDiaw2013: Lo sport è una lingua universale! Il messaggio lanciato da Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim che scelgono di condiv… -

il Giornale

Metto nero su bianco questi pensieri giusto a metà delle Olimpiadi di Tokyo. Qualcuno fa il conto delle nostre medaglie in assoluto, altri (il partito Più Europa per la precisione) fanno quelloavremmo se esistessero gli Stati Uniti d'Europa ed altri ancora fanno il conteggio delle medaglie a noi "rubate". Dall'osservatorio privilegiato della ......giorno più bello delloitaliano" sostiene Giovanni Malagò, presidente del Coni. "Abbiamo realizzato imprese epiche, vinto i Mondiali di calcio, ma sotto i cinque cerchi è successo qualcosa...Andare a dormire, dopo una giornata così, è impossibile. Per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi si prevedono tante notti insonni per l'euforia di due ori che hanno riscritto ...Allo stadio Olimpico di Tokyo, per l'Italia è cominciata bene anche la quarta giornata di gare di atletica. Con il quarto posto nella sua batteria (in 4'05''41), l'azzurra Gaia Sabbatini ha infatti co ...